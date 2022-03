$!Héctor Vargas: “Como dijo Bilardo, si ganás cuando no juegas bien, tienes posibilidades de pelear el campeonato”

Héctor Vargas no sabe lo que es siquiera empatar con el Real España, pues en su léxico aurinegro sólo existe el triunfo.

“Tenemos que ir manejando el equipo de a poco como lo venimos haciendo. En el juego anterior sacamos a cuatro jugadores y en éste, como nos faltó el segundo gol, me quedé corto con los cambios. Estaba la posibilidad de dejar a ( Junior ) Lacayo y sacar a ( Ramiro ) Rocca que entre semana estuvo sentido del gemelo. Manejamos el partido, no fuimos intensos en el segundo tiempo, pero ellos tampoco tuvieron posibilidades”, fue el análisis del ‘León de Formosa’ sobre el choque ante los universitarios.

Sobre los jugadores comentó: “Estamos en tema de conocerlos, en la parte física, en la intensidad, queremos meterlos a jugar. Estoy feliz por el resultado, pero haré presente las palabras de Carlos Bilardo: ‘Si cuando no jugas bien empatas, estás para campeón, y si no cuando no jugas bien, ganas, tenemos que estar conformes con la posibilidad de pelear campeonatos’.