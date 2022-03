$!Juegos restantes y denuncia ante Fenafuth: El espinoso camino que le viene a Platense para buscar la salvación

El Platense cayó 3-0 ante Olimpia en el estadio Excélsior y a una fecha para el cierre de la primera vuelta del Clausura 2022, está a 11 puntos de distancia del Honduras Progreso y Real Sociedad y coquetea con el descenso. Si bien todavía hay 30 puntos en disputa, a partir de hoy, el margen de error del equipo comandado por Ramón Maradiaga se redujo y deberá comenzar a sumar de a tres si quiere seguir en la Primera División. De las 10 fechas restantes para el cierre de las vueltas, a cada club que tiene comprometida su permanencia le restan por jugar cinco partidos en casa y cinco de visita.

Los selacios este domingo recibirán al Honduras Progreso en Puerto Cortés y están obligados a ganar para mantener intacto el sueño de salvación. Ver Tabla de Posiciones Acumulada En la fecha 14 también recibirán al Real Sociedad en su casa y cerrarán la fecha 18 visitando el Humberto Micheletti. También le visitarán UPNFM, Marathón y Motagua. Sus otras salidas serán ante Victoria, Real España, Vida y Olimpia. Busca salvarse en la mesa El Platense en los últimos días se sumó a la denuncia que presentó hace cinco meses el Victoria contra Honduras Progreso y Real Sociedad, señalando que no presentaron a tiempo la “cuota de participación”. Los porteños en el comunicado este jueves pidieron a la Federación de Honduras (Fenafuth) tomar una decisión en este delicado caso y sancionar al secretario de Liga, Salomón Galindo, según ellos, por actuar contra la ley.

Si la Fenafuth sanciona a Real Sociedad y Honduras Progreso, los aceiteros sufrían una pérdida de 7 puntos, mientras que a los ribereños les restarían 4 puntos. Sin embargo, si esto se concreta, pero no logra sumar los puntos necesarios, todo será en vano. El único camino para la salvación de Platense es comenzar a ganar ya. Los juegos que le restan al Platense

06-03 Platense vs. Honduras Progreso

12-03 Victoria vs. Platense

19-03 Real España vs. Platense

02-04 Platense vs. UPNFM

06-04 Vida vs. Platense

09-04 Platense vs. Real Sociedad

13-04 Olimpia vs. Platense

20-04 Platense vs. Marathón

24-04 Platense vs. Motagua

30-04 Honduras Progreso vs. Platense

06-03 Platense vs. Honduras Progreso

12-03 Honduras Progreso vs. Olimpia

19-03 UPNFM vs. Honduras Progreso

02-04 Honduras Progreso vs. Real Sociedad

06-04 Marathón vs. Honduras Progreso

09-04 Honduras Progreso vs. Vida

13-04 Victoria vs. Honduras Progreso

20-04 Motagua vs. Honduras Progreso

24-04 Honduras Progreso vs. Real España

30-04 Honduras Progreso vs. Platense