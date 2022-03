$!¿Fue o no fue penal la jugada que reclama Marathón a Melvin Matamoros en juego ante Motagua? Ex árbitros analizan la polémica acción en el Nacional

Muchas reacciones a favor y en contra se han abierto tras la polémica decisión del árbitro Melvin Matamoros en el clásico entre Motagia y Marathón de no sancionar como penal una acción en el primer tiempo donde la pelota rebotó en dos ocasiones en las manos del defensa azul Marcelo Pereira.

Y es que al minuto 41 los sampedranos hilvanaban un ataque cuando el ariete colombiano, Santiago Córdoba disparó al marco y en la trayectoria, el defensor motagüense Marcelo Pereira se lanzó queriendo evitar el remate y el esférico rebotó en sus manos, en la siguiente acción se vino la expulsión de Luis Garrido provocando la furia de los verdolagas.

Uno de los grandes árbitros en los años 90’s y que ahora funge como analista arbitral, Amílcar Burgos, considera que las decisiones que tomó Melvin Matamoros en el derbi del miércoles fueron amparadas en base al reglamento y por ende están bien aplicadas.

“Esa situación no es sancionable porque no es algo intencional, todo lo contrario, es accidentada y no significa que porque es accidental no puede ser sancionable porque algunas si se marcan”, explica.