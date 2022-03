$!La fecha en la que Platense podrían confirmar su descenso a la segunda división de Honduras

Al equipo porteño le quedan nueve jornadas para buscar revertir la situación y conseguir la ansiada salvación, pero el panorama luce oscuro.

La permanencia ya no solo depende de sí mismo. Deberá comenzar a sumar puntos en esta segunda vuelta y esperar que ninguno de sus dos contrincantes lo hagan.

Si Fenafuth resuelve la demanda que estos interpusieron contra Real Sociedad y Honduras Progreso y le resta puntos a estos Platense tendría una posibilidad de asegurar la permanencia o alargar su agonía.

La fecha en la que podría confirmarse el descenso

Si el Platense no comienza a ganar y los aceiteros y ribereños aumentan su ventaja, el descenso podría confirmarse incluso antes de lo previsto.

En caso de que la Fenafuth resuelva a favor de aceiteros y ribereños y se mantenga la diferencia de puntos, en la jornada 14 podría definirse el descenso selacio y nada menos que contra Real Sociedad.

Si los tres clubes llegan a esa fecha con la misma diferencia de puntos, a los tocoeños les bastaría el empate de visita en el Excélsior para confirmar la salvación y mandar a Platense a Liga de Ascenso.

Juegos que le restan a Platense

Victoria vs. Platense

Real España vs. Platense

Platense vs. UPNFM

Vida vs. Platense

Platense vs. Real Sociedad

Olimpia vs. Platense

Platense vs. Marathón

Platense vs. Motagua

Honduras Progreso vs. Platense

Juegos que le restan al Honduras

Honduras Progreso vs. Vida

UPNFM vs. Honduras Progreso

Honduras Progreso vs. Real Sociedad

Marathón vs. Honduras Progreso

Honduras Progreso vs. Vida

Victoria vs. Honduras Progreso

Motagua vs. Honduras Progreso

Honduras Progreso vs. Real España

Honduras Progreso vs. Platense

Juegos que le restan al Real Sociedad

UPNFM vs. Real Sociedad

Real Sociedad vs. Victoria

Honduras Progreso vs. Real Sociedad

Real Sociedad vs. Real España

Platense vs. Real Sociedad

Real Sociedad vs. Vida

Real Sociedad vs. Olimpia

Marathón vs. Real Sociedad

Motagua vs. Real Sociedad