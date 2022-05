Amado Guevara se pronuncia sobre el interinato en la Selección de Honduras y los favoritos en los clásicos de semifinales

Mientras que el clásico Motagua vs Olimpia. “Los dos técnicos no tengan esa experiencia, pero los planteles con suficiente experiencia. Serán dos llaves interesantes y que nos brinden una buena fiesta deportiva”.

“Los cuatro llegan en condiciones iguales, pero Real España y Olimpia llegan con la ventaja del reglamento. Si no me equivoco, con igualdad en el marcador los veremos en una final”, comenzó diciendo.

“Hablar de favoritismo no hay, es bien difícil en los clásicos, aquí no importa la posición en la que lleguen, son partidos que se deben ganar sí o sí”

Luego que Diez anunciara de la posibilidad que la Comisión de Selecciones se decidiera por un técnico interino al frente de la Bicolor y que uno de los nombres fuertes era el de Salomón Nazar.

“Con un interinato no se sabe hasta cuando va dirigir y desde ahí no hay confianza. No sé si él acepte, eso es de cada quien”.

Ante la posibilidad que Nazar siga el proceso y se agregue al cuerpo técnico definitivo en la Selección Nacional.

“No sé si deje algo preparado, ya sea que el que venga llegue con una idea diferente y mire otros jugadores diferentes y lo que él hizo quede en nada”.

Guevara lamentó que a estas alturas se continúe sin entrenador. “Estamos a menos de tres semanas para la Copa de Naciones y todavía no vemos humo blanco, preocupa y ojalá estos señores estén trabajando, tomando las mejores decisiones y den respuesta a esto”.

Tampoco comparte la idea que en nuestro país no se tengan entrenadores capacitados para tomar las riendas de la Selección Nacional.

“Hay varios entrenadores nacionales que estamos preparados para eso, hemos estudiado y hecho el camino hasta donde corresponde. En la Liga Nacional hay varios que pueden tomar las riendas de la Selección Nacional”.

Y concluyó diciendo. “Es una pregunta para los directivos y si mal no recuerdo, unos meses atrás el presidente de la Federación dijo que el patrocinador más fuerte de la Selección les exigía que fueran extranjeros, eso preocupa porque nos hay aspiraciones para los nacionales”.