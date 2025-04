Anangonó se pronuncia tras agredir a su compañero Alexy Vega: "Cuando uno comete un error así..."

Las críticas no se han hecho esperar para Juan Anangonó y el delantero mediante comunicado se mostró arrepentido de su penosa acción.

"Quiero ofrecer una disculpa sincera y profunda a mi compañero Alexy Vega, a su familia y a toda la afición que estuvo presente en el estadio y vio lo ocurrido.

En medio de la intensidad del partido, tras un cruce de palabras, reaccioné de una manera que nunca debí haberlo hecho. No me enorgullece, no representa a mis valores, ni la forma en la que ha construido mi carrera profesional, ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha.