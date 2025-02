Anangonó habla después de su gol al Real España y envía un mensaje a la afición de Marathón que lo criticó

“Trataba de estar tranquilo, siempre tratando de trabajar para ayudar al equipo. Uno como delantero cuando el gol se escasa, se pone intranquilo, pero siempre he trabajado con el apoyo de mis compañeros y se los agradezco mucho a ellos”, expresó.

Para el veterano atacante ex Comunicaciones de Guatemala hay algo que le ha ayudado y es el respaldo que ha tenido del Marathón como institución, llámese jugadores, cuerpo técnico y directiva y así lo manifiesta.

“Siempre he estado trabajando para esto, para anotar y a nivel personal espero que sea el comienzo de que los goles vengan. Siempre ayudaré al equipo y a mis compañeros”, decía Anangonó, siempre de semblante serio.

“Yo tengo mis años ya, he estado tranquilo porque he sentido el respaldo de mis compañeros, del cuerpo técnico y de la dirigencia y eso es lo que me ha ayudado a seguir trabajando”, revela con mucha humildad.

Por último Juan Luis Anangonó fue abordado por las críticas recibidas de parte de la afición verdolaga y que esta noche celebraron con todo fervor su gol. Aduce que no hay bronca ni resentimiento.