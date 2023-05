André Orellana habla sobre la semifinal ente el Olimpia, su motivación y la broma que le hacen jugadores del León

Vuelve a Olimpia: “Lo de mi regreso a Olimpia no está definido y vamos a ver las posibilidades al final del torneo”.

Pieza clave en Marathón: “ Me he ganado la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros, hemos respondido y esperamos terminar de la misma forma. Esa fue mi apuesta cuando vine a Marathón, a ganar un puesto y no ha sido fácil”.

Ganarle a Olimpia: “Todo es posible, así como ellos quieren ganar nosotros también. Espero que demos un gran juego y hay que darlo todo”.

Amistad con los jugadores del Olimpia: “Claro, desde pequeño estoy ahí y tengo muchos años de estar con ellos y creo que tenemos una linda amistad. Fíjate que paso hablando seguido con Edwin (Rodríguez), ‘Patón (Mejía), Edrick (Menjívar) y (Brayan) Moya y me dicen que me ven bien o bromean que no les marque o casas así (risas)”.