André Orellana rompe el silencio tras regresar a Olimpia: qué le dejó Marathón y el gesto de los jugadores merengues

Regreso a Olimpia

Estoy muy contento, muy ilusionado y con ganas de trabajar ya con el profesor y que arranque el torneo.

¿Qué tanto cambió del André que salió hace un año al que regresa ahora?

En este año, no solo en lo futbolístico sino en lo personal, en muchos aspectos de mi vida he dado un crecimiento importante. En lo futbolístico todos lo han notado, pero destacó más lo personal.

¿Qué tal fue tu experiencia en Marathón?

Un club como el Marathón, que es de los grandes, siempre peleaba tanto el primer lugar como los títulos, fue un buen recorrido y un aprendizaje importante. Me encontré grandes personas en San Pedro Sula, ahora estoy dispuesto a las órdenes del entrenador.

¿Cómo fue tener a Salomón Nazar como entrenador?

El profe Názar es un gran técnico y persona. Futbolísticamente me dio un rodaje importante, fue fundamental en cada partido, tanto en la cancha y lo mental. Lo deseo lo mejor de las suertes.

¿Cómo ha sido reencontrarte con tus compañeros en el Olimpia?

Siempre he tenido una relación importante con ellos desde reservas y ahora que regresé, los jugadores experimentados, como Jerry (Bengston) y (Brayan) Beckeles hablaron conmigo, me dijeron que tengo condiciones y soy un jugador con un crecimiento importante, por lo que me sienta cómodo siendo parte del grupo.