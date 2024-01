Andy Najar realizó su primer entrenamiento con Olimpia y así lo recibieron sus compañeros ¿Puede jugar ante Marathón?

Esto ya es una tradición en los equipos hondureños cuando se incorpora un nuevo jugador. Andy Najar no ha parado de reírse.

“Justo cuando vine a entrenar a Olimpia había hablado con el profesor Pedro Troglio, me dijo que si me quería quedar, yo le dije ‘que sí’, porque quería algo fuera. Al final del día he tomado la mejor decisión”, dijo Najar.

Además: Tremenda sorpresa en las votaciones a Mejor Extranjero en la Liga Nacional ¿Y Auzmendi?

Andy reveló que salieron otras ofertas, pero al final jugar en Olimpia siempre fue un sueño para él.