Andy Nájar le responde a Samuel García y revela si hubo o no peticiones al Olancho, ¿tiene cláusula de salida en Olimpia?

Andy Nájar aterrizó este viernes en Honduras , en donde emprenderá su primera aventura en la Liga Nacional c on los colores del Club Olimpia Deportivo.

Sí, mucha afición de Olimpia me ha escrito por las redes, esperamos demostrar ese cariño en la cancha en cada partido. Y, bueno, donde el profesor decida (Troglio), creo que soy un jugador que me gusta trabajar donde se requiera.

No fue ni verbal. En ningún momento le dije que sí iba a jugar a Olancho. Le dije que lo iba a pensar, que lo iba a hablar con la familia, al final del día me gusta tomar las decisiones con mi familia.

No, fácil, no lo pensé. Si no estoy equivocado, desde la primera vez que hice una entrevista dije que me gustaría jugar en Olimpia, fue fácil.

Estuve hablando con varios equipos, a veces las cosas no salen como uno quiere, las cosas no salen por diferentes caminos.

Justo cuando vine a entrenar a Olimpia había hablado con el profesor Pedro Troglio, me dijo que si me quería quedar, yo le dije “que sí”, porque quería algo fuera. Al final del día he tomado la mejor decisión.

¿La lista de peticiones es real?

Yo pedí algunas cosas, no sé cómo se negocian los contratos, es mi primera vez, un amigo me estaba ayudando, pero algunas cosas. Lo que dijo que pedía a Alex López. En eso yo tuve una conversación con él (Samuel García), quien me dijo que estaban hablando con Alex López y yo en ningún momento le dije lo de Alex López. Entonces, no me gusta hablar de nadie, estoy agradecido con ellos por el respeto que me dieron desde un principio. Igual, yo les fui claro, hablé con la señorita Nohelia, que es la hija de él, le dije que tomaba la decisión de integrarme a Olimpia.

¿No hay molestia con el presidente del Olancho?

No tengo ningún problema, soy tranquilo, no me gustan los problemas. Yo siempre he dicho que mi sueño es jugar en Olimpia. Como yo le dije, la oferta que ellos me hicieron fue mejor económicamente que la de Olimpia, pero yo quería jugar en Olimpia. Fue la misma situación cuando tomé la decisión de jugar con Honduras. Al final decidí venir a Olimpia.

¿La Selección fue un punto a considerar?

Ya que estaba a una semana de cerrar el mercado, no podía quedarme esperando hasta el último día, faltan dos meses para el duelo ate Costa Rica, he tomado la mejor decisión de venir a Olimpia.

¿Te aconsejó?

Él de un principio me preguntó si había salido una oportunidad en el extranjero, no se concretó.