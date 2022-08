Técnico del Municipal reconoce el peligro de Olimpia: “Será una serie complicada, pero tenemos mucha confianza de sacarla adelante”

Al momento de realizar un balance del rival, Torres considera una igualdad en ambos conjuntos centroamericanos.

“Venimos en buen momento los dos equipos, ellos son líderes y nosotros con una seguidilla de partidos con resultados positivos. Creo que será un gran partido”.

Luego de la sorpresa que se dio en la derrota del Comunicaciones, el técnico del Municipal no quiere sufrir un resultado adverso.

“Lo vimos porque el que pase de esa serie compite con la nuestra. Estuvimos muy atentos, pero no comentamos nada porque estamos enfocados en el partido de nosotros. Es una tristeza para el fútbol de Guatemala que ayer no le haya ido bien al Comunicaciones, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, primero en la serie con Olimpia y luego lo que viene”.

Sobre las mejorías que ha tenido su equipo tras un mal inicio de campeonato. “Ha cambiado que en los partidos en los que no nos fue bien y no habían posibilidad de gol no la metimos, ahora el equipo ha acertado en la ofensiva, muy bien en la defensiva. Lo que más destaco y no se le da mucha importancia, es el carácter, temperamento que tienen estos jugadores”.