Pedro Troglio asegura que Olimpia está obligado a ganar Liga Nacional y la Liga Concacaf; menciona un jugador del Municipal ‘importante’

“El hecho de jugar tantos partidos, se rotó (contra el Olancho) para ir dosificando las cargas y por el terreno de juego optamos por delanteros grandes porque la pelota no corría bien, no estaba para jugar por bajo. Jerry y Moya jugaron un tiempo cada uno, entonces queremos jugar con ellos dos arriba para jugar bien al futbol y tener generación de juego. Pero eso de cara a cada partido se va armando el 11 titular de acuerdo a las necesidades del club”, comenzó diciendo.

Sobre el jugador que más representa peligro, se limitó a decir nada más que: “No nos vamos a llenar en halago para un solo jugador, pero tiene a (Matías) Rotondi que es un jugador importante, pero el equipo ha sido complicado, no es de un solo jugador, es un equipo que ha variado pero su estilo de juego y manejo de pelota no lo cambia. Nosotros tenemos que ser un equipo agresivo para el partido”.

El timonel merengue no escondió que en el Olimpia existe la presión siempre que participan en algún torneo. Asegura que están obligados a ganar la Liga Nacional y este torneo internacional.

“Presión tenemos siempre, no hay un campeonato donde el Olimpia no tenga la presión de ganar; Argentina jugó muchos mundiales pero ganó solo dos, no por ser candidatos tenés garantizado ganarlo. Pero si estás en un equipo grande tenes que estar preparado para eso, a nivel de Concacaf y liga local tenemos la obligación de ser campeones y si no, tenemos que aguantar la crítica. Yo sé y tengo claro que la presión existe y la obligación es ganar los dos campeonatos que disputamos”, dijo de forma tajante.

Finalmente explicó que el buen andar de su equipo en el regreso es porque “esto es como un matrimonio, cuando anda sólido y fuerte, podes ir a trabajar afuera pero cuando te volves a juntar es la misma pasión. Cuando me tocó venir porque Olimpia no podía salir campeón, generamos un clima muy fuerte y leal donde nos conocemos cuerpo técnico y jugadores, todos saben que nos manejamos con lealtad y lo más fuerte es la unión que hay en el club. Eso nos ha dado resultado al punto de jugar semifinales de Champions de Concacaf, de ganar en el Azteca y de ganar el tetra; la misión es seguir ganando como siempre”.