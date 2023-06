Futbolista argentino influyó en el fichaje de José Pablo Soda por Olancho FC: “Los venía siguiendo y me gustaron”

“Venía siguiendo mucho al equipo por la relación que tengo con Santiago Molina , quien jugó acá y estuvimos juntos en un club en Argentina. Miraba los partidos de Potros y me gustaron mucho, me llamó la atención que jugarán la Copa Centroamericana y que vienen haciendo las cosas bien. A cada persona que le pregunté me habló muy bien del club, directivos y la ciudad”, confesó José Pablo Soda .

El portero Pipo López firmó con Olancho a pesar de que en primera instancia fuera convocado por Victoria para trabajos de pretemporada.

“No fue la primera vez que se interesaron en mis servicios, fue hasta ahora, en la segunda, que se llegó a un acuerdo. Uno como jugador siempre aspira estar en equipos que tengan proyección a buscar titulos. En el club donde jugaba antes me pusieron en la lista para presentarme a pretemporada porque tenía un contrato, pero llegué a un acuerdo para salir”, dijo Roberto López.

El extremo Mumita Fernández regresa a la Liga Nacional tras seis meses jugando con el Guastatoya de Guatemala.

“Tenía la intención de seguir afuera, pero lamentablemente no pude continuar en Guastatoya por cosas extracancha. Olancho se me acercó antes de irme Guatemala, pero fue muy tarde porque ya había arreglado. Al quedar al margen allá, fueron los primeros en buscarme. Tienen un lindo proyecto, me gusta como juega el club y me motivó venir porque estuvo a punto de ser campeón. Espero las cosas se me den”, declaró el exMotagua y Vida.