Elías Burbara zanja el tema Yeison Mejía, revela cómo se dio el fichaje de Raí Villa y el futuro de Buba López: ¿Se rompió el ‘pacto de caballeros’?

Esas son cosas que uno no puede predecir. Con Julio Rodríguez y Javier Delgado en enero nunca se nos ocurrió que en mayo no íbamos a tener 10 jugadores, calculábamos 4 o 5 y decíamos ‘no importa que falten’, pero a la hora que a un plantel le quites 10 jugadores pesa.

Luego llegamos a una semifinal de Concacaf cuando teníamos años de no participar y de repente estamos en semifinales y lo mismo, en ese partido de ida suceden cosas inexplicables y por ahí va más la cosa, en esos detalles de la hora de la hora rematar. Creo que para eso se necesita experiencia y este equipo ya se lo ganó y confiemos que cuando vuelvan a tener esta oportunidad no se les vuelva a escapar un chance de estas.

Fueron temas inexplicables, no te puedo explicar qué fue lo que sucedió en Tegucigalpa en aquellas dos finales. Tu puedes ver los partidos y ver qué fue lo que sucedió en aquel entonces y realmente se nos escapó el título de las manos, no es que no competimos ni es que el equipo no estaba listo, simplemente nosotros lo perdimos y no quisimos salir campeones.

Obviamente nosotros hemos hecho alguna programación y planificación a madiano y largo plazo. Queremos un par de jugadores, pero tienen contrato y buscarles reemplazo a esos jugadores no vale la pena porque es prácticamente desmejorar el plantel, entonces cuando esos jugadores estén disponibles nos vamos a mover por ellos, si no, no hace falta buscar reemplazo.

No es ninguna novedad, es la tercera vez que Luis queda sin contrato y es el deseo de él siempre salir al extranjero y esperemos que esta vez lo logre, si sobre el final del periodo de transferencias no encuentra nada, es casi seguro que las puertas las va a tener abiertas en la institución y si él decide regresar, aquí va a estar un contrato esperándolo.

Hay tecnicismos ahí que prefiero dejarlos a lo interno, pero ellos te van a decir que no han roto ningún pacto. Quisiera no entrar en detalles.

No quiero entrar en esos detalles pero ahí hay un tecnicismos, de que si era, que si no era, que si estaba o no estaba, pero bueno, la directiva del Motagua sí estaba informada que el jugador tenía contrato.

Vuelvo a hablar del tema de Mayron, prefiero hablar de los jugadores que son del Real España y no de los que no. Quien quiera estar va a estar y quien no, buena suerte.

Tiene razón, don Jaime tiene razón, la deuda está, eso no se puede opacar, o sea, no es deuda pasiva simplemente son ingresos futuros adelantados, valores no te puedo decir, pero por lo menos puedo decir que me comí un 20% de los ingresos futuros más o menos, solo es de bajar el presupuesto un 20% abajo de los ingresos y estoy cheque, pero cuando vemos en la práctica eso te das cuenta que no es factible y que vamos a terminar con un equipo que ni aspira a la liguilla, entonces para Real España eso no es opción, nosotros siempre buscamos el título y ser protagonista cueste lo que cueste.

A veces es poco injusto, que no es injustificable porque tampoco queremos estar en tercero sino en primero, pero cuando no se puede hay que esperar el periodo de transferencias y hacer los ajustes necesarios y volver a internarlo.

Tal vez el error que comete Luis es que se come la bronca él solo y en vez de ir tres o cuatro capitanes a socarle las tuercas a un compañero, él va solo, pero realmente lo ha hecho de buena fe, nos consta. Luis ha sido un buen líder y un buen capitán en el Real España, ya si alguien se molesta solo porque no está comprometido o anda parrandeando mucho, pues que se molesten.

No, no, al contrario. Obviamente como un buen capitán y un buen líder por momentos es la voz cantante y cuando las cosas no salen bien, como no han estado saliendo bien, él tiene que poner orden junto a los demás capitanes.

Son partes de las condiciones de la prioridad de Luis es salir al extranjero, entonces cada vez que no puede pues firma por una temporada y espera a la siguiente salir, es un deseo de él, en el Real España valen más las ganas y los deseos de un jugador. El día que un futbolista quiera estar va a estar y el día que no, pues no estará.

¿Quiso competir por el fichaje de Auzmendi?

Obviamente un jugador como ese se considera, pero después la negociación duró 30 segundos con el representante, ja, ja, ja...

¿O sea que las exigencias que pedía eran ciertas?

Yo no quiero hablar de más ni mucho menos que de un jugador que no pertenece al club, pero nos tenemos que estar aterrizados y con los pies en la tierra. No es un tema de cuánto quiere un jugador en el valor monetario sino en el valor del jugador como tal.

A mí no me molesta pagar el doble de lo que pedía, pero por lo menos poneme un Carlos Pavón enfrente y con todo gusto pago el doble, pero un jugador en seis meses tuvo un buen torneo vos sabes que no lo podemos valorar de esa forma.

¿Cómo se dio todo el fichaje de Raí Villa, mucha gente dice que Real España se metió a la pelea ardidos por lo de Yeison?

No, no, para nada. Al contrario, simplemente el contratista, al que conocemos hace años, mandó un brochure como de 40 jugadores que representan ellos, comenzamos a buscar y nos llamaron la atención dos jugadores, y cuando pregunté me dijeron ‘ya está cerrado’, no me dijeron que era con Motagua, al final me di cuenta de eso.

Pregunté ‘¿y Rai?’ y me dijeron eso. Entonces nos pusimos en contacto con dos otros futbolistas y pasada una semana y me llamó el representante y me dijo que estaba disponible. Me explicó el tema y me di cuenta que era Motagua, me dijeron que se echaron para atrás, se habló con Julio y Javier y en cuestión de unas 10 horas ya estaban los contratos firmados.

Teníamos conocimiento que había quedado campeón goleador de Guatemala y campeón con su equipo y estaba en el top ranking de los futbolistas a escoger y ya después como al día siguiente que lo firmamos ya nos damos cuenta que Motagua había vuelto a la carga por él y ya era muy tarde.

¿Pagó Real España los 20 mil dólares por el préstamo?

No. El jugador vino libre completamente.

¿Rescindió con Leones Negros entonces?

Pues la verdad no sé qué hizo el representante, cuando se empezó a negociar me empezaron a hablar de un montón de cosas que les dije ‘a mí háblenme de un solo valor mensual que esté todo incluido ahí y vemos si logramos el acuerdo’, y ellos se entendieron con el equipo de ellos, él se entendió con el representante. Nosotros cerramos una cifra global y allá ellos cómo se la van a repartir.

¿A cuánto ascenderá la plantilla en cuanto al pago mensual total este año?

Va a subir un poquito. Por el tema que sale uno y entran tres jugadores, muchos cipotes deja de ser cipote y aunque no creas que de un valor chiquito a un otro un poquito más son montón de jugadores que pasan de la categoría 2003 0 2004 pasan al primer equipo. Va a subir un poco, quizá un 5%, poco pero sube.