Roberto Osorto, cerca de convertirse en fichaje del Villarreal de la Liga de España: “Tenemos un 70% adelantado”

No obstante, el Villarreal no quiere que “La Máquina” entre en la negociación, pero según Umanzor, pudieron llegar a un acuerdo entre las partes.

“La relación con el Villarreal la manejamos nosotros, Un buen amigo en España es el que está gestionando todo desde un principio y está en continua comunicación conmigo. Inicialmente, Villarreal no estaba de acuerdo que hiciéramos esto con Real España, pero fue un trabajo de convencimiento del que no estaban de acuerdo, pero ellos no lo podían llevar mientras no fuera mayor edad”, aseveró.

Roberto Osorto tiene 17 años de edad, está a préstamo con el Real España, pero en el 2024 saldría al Submarino, club español que lo terminaría de formar como futbolista.

El joven jugador fue uno de los más brillantes en el Premundial Sub-17 donde la Bicolor no pudo clasificar al Mundial de Perú 2023.