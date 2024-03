¿Se molestó con Diego Vazquez? Auzmendi exterioriza el porqué su enfado cuando salió de cambio en el Motagua-Vida

Cuando Auzmendi dejó el campo, lo hizo con un semblante de enfado, situación que exteriorizó cuando ignoró a un utilero del club que salió a recibirlo de buena forma con un hidratante y el chaleco de suplente. La acción del sudamericano no fue la mejor, y lo reconoció y se disculpó.

De hecho, producto de su bajón futbolístico y porque no le salía absolutamente nada en el duelo, Diego Vazquez decidió sacarlo de cambio, algo que a él le molestó porque había tenido un partido nada afable.

Agustín Auzmendi siempre que no anote estará en el ojo del huracán y eso es algo que él sabe. El argentino delantero del Motagua se fue en blanco en el duelo contra Vida por la novena jornada del Clausura 2024.

“Son calenturas del partido, pedí mis disculpas porque mi actitud no fue la mejor, pero ya pasó”, dijo en primera instancia el jugador en la zona mixta del estadio Nacional Chelato Uclés una vez finalizado el duelo donde Motagua ganó 1-0 al Vida.

“Soy muy exigente, venía de un partido en la que no me había tocado tener ninguna situación de gol y donde me tocó pelear mucho con defensores rivales, hoy quería convertir y por eso la molestia”, adujo el atacante.

Luego ahonda más. “Fue una calentura del partido, ya pasó, le pedí disculpas a Maurito el utilero por la reacción que tuve, no soy de hacer esas cosas, pero uno con las revoluciones tan altas, puede pasar, y pido mis disculpas por eso”.

Finalmente cambió de tema y aseguró que tanto él como sus compañeros están felices por haber sellado el primer lugar en la primera vuelta.