Barra del Olimpia, ante el no ingreso a los estadios y piden reunión de emergencia: “Las autoridades no quieren apoyar”

LLAMADO A LOS DIRECTIVOS

Aficionados del club se acercaron al micrófono de Diario DIEZ donde manifestaron su malestar sobre las prohibiciones para la Barra Ultra Fiel. Además, dejaron un mensaje contundente a los directivos del club, barras y aficionados.

“Más que todo, le quiero hacer un llamado a los dirigentes del Olimpia (Rafael Villeda y Osman Madrid) que se reúnan con nosotros, con los líderes para que buscamos una solución. Nosotros en señal de protesta le estamos dando un espaldarazo al equipo, porque parece que la barra, en conjunto con la policía, no sé si están de acuerdo, pero la policía es la única que no quiere cooperar porque no quieren trabajar, ellos vienen a hacer la selfies, a ver el partido y no vienen a cuidar a nadie”, decía uno de los aficionados.