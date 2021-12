Beckeles y Portillo, dos históricos del Olimpia que buscan repetir la gloria con otro tetracampeonato

Consagrarse campeones de la Liga Nacional es uno de los sueños que todos los futbolistas buscan, pero no todos tienen la dicha de lograrlo, otros han hay llegado más allá de una corona y ahora quieren tocar el “cielo” con otro tetracampeonato.

Ahora de la mano de Pedro Troglio, los dos futbolistas están a las puertas de lograr otro tetracampeonato para el club merengue, lo que significaría el segundo del club en la historia de la Liga Nacional, ya que fueron parte de la fiesta en el 2012-2013.

Cabe aclarar que ambos futbolistas no serían tetracampeones porque Javier Portillo no era del club en el primer título (Apertura 2019-2020) y Bryan Beckeles no formó parte en el segundo título (Apertura 2020-2021).

En la actualidad, los dos jugadores formar parte del 11 titular de los merengues y en el caso de Bryan Beckeles, es el cuarto integrante de los leones que mayor actividad ha sumado en la campaña con un total de 1,530 minutos disputados.

En el caso de Portillo, el pequeño lateral izquierdo se ha consolidad en este torneo y suma un total de 1,018 minutos en los 12 encuentros que ha tenido participación.

El Olimpia aún no hace oficial si el partido de ida de la final lo disputará este sábado 18 o el domingo 19 de diciembre, mismo que se disputaría en el estadio Nacional.