¡Relajado y sin nervios! Benjamín Mora, técnico del Atlas, sobre el duelo contra Olimpia: “Hay que ganarle; punto y final”

-ENTREVISTA-



Después de esperar la oportunidad en México, ¿Qué tan difícil es para usted saber que en tan poco tiempo tiene que luchar por resultados y en ganarse a la afición?

Es muy importante que entendamos el juego. Yo me dedico a esto y en cualquier parte del mundo siempre hay presión de afuera, hay expectativas y honestamente no me enfoco en ese ruido, no me enfoco en lo que no me suma y en lo que no pueda controlar.

La oportunidad en México, si la deseaba mucho, pero lo importante siempre es ejercer mi profesión en cualquier parte del mundo. Los resultados no dependen al 100 % de uno, pero somos artífices importantes para este camino.

Es difícil para todos, difícil como esta profesión asumiendo responsabilidades y el cargo que me toca en el equipo.

-¿Es momento de invitar a la afición a qué llegue a apoyar este martes ante Olimpia?

Siempre la afición representa el corazón de esta pasión y de estos equipos. Son los que laten, vibran y exigen, estando en todo su derecho. También es evidente que a los jugadores les gusta recibir apoyo de su familia, aficionados, directiva y de todo mundo para que se sientan con confianza.

Estamos en posición de sacar resultados y de demostrar lo que podemos hacer. Pero no estamos en posición de pedir nada, al contrario estamos obligados a dar buenas cuentas.

-¿Con usted al mando, al equipo le ha faltado estar listos para ambas competencias?

Sí, desde el principio veníamos con un desafío de sacar a Atlas el lugar 17° en el que había terminado, teníamos ese desafío de reencontrarnos. En pre-temporada lo hicimos bien, ganamos el primer partido y tuvimos buena visión. Luego hemos cometido errores puntuales para conceder goles y no hemos sacado buenos resultados en la Liga.