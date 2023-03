¿Con la mente puesta en cuartos de Champions de Concacaf? Pedro Troglio responde previo al Atlas - Olimpia: “Es para marcar una historia”

El entrenador argentino respondió sobre lo que espera del Atlas, el mal momento que está viviendo el conjunto “Rojinegro” bajo el mando de Benjamín Mora y el discurso que le ha dado a los jugadores de cara a este cotejo.

- Conferencia de prensa -

¿Qué tanto le favorece el pésimo entorno del Atlas de cara al partido de vuelta en el Estadio Jalisco de Guadalajara?

Es una posibilidad de las buenas toda esta situación para nosotros, pero también es un beneficio de enfrentar a un equipo mexicano para que lo que eso conlleva. Así que nosotros somos prudentes, he sido un jugador de fútbol, he estado en los dos lados y no todas las estadísticas son eternas, a veces se rompen. Entonces hay que estar preparado para todo, lo que sí sabemos es que venimos con una posibilidad importante, mejor de la que imaginábamos en la previa.

¿Cuáles son las expectativas para enfrentar al Atlas en el Estadio Jalisco en el choque de vuelta de la Champions de Concacaf?

Venimos no con tranquilidad, pero sí con cierta expectativa y nosotros tenemos que aprovechar el mal momento que pasa Atlas, para seguir generando una cierta clasificación, pero es un partido de fútbol y cada historia la marca el partido siguiente, así que mañana trataremos de hacer lo mismo que hicimos en nuestra casa para poder mantener la clasificación.