‘Bolillo’ Gómez se reunió en San Pedro Sula con entrenadores hondureños para hablar del fútbol nacional

Durante la plática, salió el tema de las canchas en Honduras, que es algo que Alberto Chedrani y muchos hombres de fútbol han venido criticando años tras años pero que las autoridades no le prestan atención. ‘Bolillo’ Gómez también identificó ese flagelo en el balompié catracho.

“Lo sentí de acuerdo a lo que yo he venido diciendo hace muchos años y es que nosotros seguimos con problemas de canchas, aquí debe de haber un plan dirigido a hacer la corrección de todas las canchas, tanto de Ligas Menores como la de Liga Nacional, entonces yo le comentaba a él los años que tenía yo diciendo que ‘sin canchas no va haber buen fútbol ni un buen desarrollo técnico-táctico en Honduras’ y coincidimos en ese tema, además, los compañeros hicieron algunas preguntas importantes que cómo miraba la situación del fútbol y lo oí bastante positivo para poder también emprender un proceso, sin olvidar el actual porque debemos terminar este proceso dignamente y comenzar el otro. Los entrenadores nacionales se pusieron a la orden, siempre y cuando él mantenga esa buena relación que no la tuvo Fabián Coito y no la tuvo en aquel momento Bora Milutinovic, que fue verdaderamente un gasto innecesario, entonces, la plática ha sido buena”, seguía diciendo don Alberto Chedrani que en su etapa de jugador fue parte del Victoria y Real España.

ESTARÁ PRESENTE EN EL SEMINARIO DE TÉCNICOS HONDUREÑOS

Hernán Darío Gómez seguirá fortaleciendo su vínculo con los técnicos hondureños y estará presente en el seminario al cual fue invitado por este grupos de DT catrachos.

“Él estará el martes en la inauguración del seminario que va a durar tres días, lo teórico en el hotel Maya Colonial y lo práctico en el estadio Morazán a partir del martes”, dijo Chedrani.