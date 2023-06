Bryan Beckeles confiesa cómo elige a sus víctimas para celebrar las copas de campeón con el Olimpia

Brayan Beckeles no ha perdido final con Olimpia . Cada vez que juega una la gana, y eso ha forjado el carácter y también el saber celebrar cada vez que levanta un título, eso sí, de forma muy peculiar.

“No he perdido finales con Olimpia, gracias a Dios a eso, solo he perdido jugando partidos, como contra Atlas. Estoy contento por eso, dijimos que los cambios iban a hacer la diferencia y se logró, le dije a Kevin Lopez que estar en Olimpia es exigencia y anotó el gol del título. El problema que tiene Pedro Troglio es que todos queremos jugar”, aseguró el futbolista de la pimpa.

Luego definió a su actual técnico. “Troglio es buena persona, quiere a la institución, le ha transmitido huevos a todo el equipo, personalidad, nosotros no hablamos, somos de las personas que preferimos hablar dentro de la cancha. Los rivales siempre hablan de más y nosotros hablamos adentro”.

SU VÍCTIMA, BENGUCHÉ

Beckeles también habló del beso que le dio en la celebración a su amigo Jorge Benguché. Como se lo ha dado a José Mario Pinto, Michaell Chirinos y a un par más, ahora le tocó al delantero.

“Benguché no pudo meter gol y fue la víctima. Fue Bengu, pero es parte de la felicidad de hoy. El equipo sacó la casta. Todas las copas las he disfrutado, pero esta por la forma la he disfrutado más”, aseguró el hombre de 37 años.

“No hay antiolimpistas, cada persona tiene sus gustos y tienen definido a quienes apoyan, yo le dedico el título a Dios que es el que nos guió, a mis hijos, mi hermana, que han sabido los momentos difíciles y bonitos”.

“Voy hablando con Jorge y Pinto pero es como más tradición, vos sabes que cada vez que estamos ganando estamos felices”