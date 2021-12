Bryan Beckeles después de conseguir el tetracampeonato: “Dios me ha llevado por el camino del éxito”

Después de un paso por el extranjero, Bryan Beckeles regresó a Honduras para volver a vestir los colores del Olimpia, donde ha escrito su nombre con letras doradas: dos tetracampeonatos en la Liga Nacional.

De lateral derecho, contención y central, no importa la posición, la labor era trabajar por el equipo así lo hizo el popular “Nanay”, quien sumó un título más con el león.

“Fueron grandes rivales que fuimos superando poco a poco y en la final sabíamos que en casa podíamos sacar ventaja, lo hicimos ante un equipo muy bien aplicado. Real España nos llegaba por todos lados y el fútbol nos premió siendo campeones”.

Pese a la gran historia y su gran historial de títulos con el club, el jugador no se muestra muy enfocado en sus logros, sino en la labor que realiza. “Le doy gracias a Dios, pero no los cuento, no sé cuántos he ganado con el equipo. La directiva siempre nos ha apoyado, cuerpo técnico, somos una familia”.