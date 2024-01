Bryan Félix destapa su fichaje por Real España y el sueño que tiene en Liga Nacional, ¿regresará al Alajuelense?

- CHARLA CON DIEZ -

Sensaciones previo al inicio del Clausura 2024

No me pasa nada más que trabajar día a día y demostrarle al profesor que estoy para competir y comenzar bien.

Mentalizado por el puesto de titular

Claro, es lo que todo jugador quiere: ser titular. Poco a poco le voy a demostrar al jugador todo está en él, quien decide poner, si a mí o al que esté.

¿Qué le dice Miguel Falero?

Me aconseja, me dice que vengo haciendo un buen trabajo, que siga así. Creo que no hay nada más que eso, que el mismo profesor le dé la confianza a uno, vamos poco a poco.

¿Cómo toma el regreso a Honduras tras su paso por Costa Rica?

Lo tomo de la mejor manera, todo aprendizaje es una experiencia, lo tomo normal y lo veo de igual manera: trabajo, trabajo y trabajo.

¿A qué apunta en este 2024?

Yo vivo el día a día, demostrar que quiero estar aquí y hacer un buen campeonato.

Real España vive momentos complicados, ¿hay presión?

En todos los clubes hay presión, creo que ahí es donde se ve el grupo, tenemos que unirnos y demostrar lo contrario de lo que piensa la gente.

Conociendo el campeonato, ¿hay potencial para luchar?

El potencial siempre está. Ustedes estuvieron viendo que estamos trabajando fuerte para dar lo mejor de nosotros en este torneo.

Primera aventura en la Liga Nacional, ¿cómo ve al Vida?

Creo que todos los partidos son complicados, va a ser de mucha fuerza, coraje, correr y trato de tomarlo de la mejor manera.