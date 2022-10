¿Buscará anotarle a Real España? Francisco Martínez palpita el derbi sampedrano: “Estamos en casa, con nuestra gente”

A su criterio, ¿cómo ha evolucionado futbolísticamente?

He venido de menos más. Los compañeros me han brindado confianza. Incluso, en el partido del miércoles que salí de titular, si el profesor me dio la confianza, por qué no tenerla conmigo mismo.

¿Cuál es la opinión del entrenador y el cuerpo técnico en cuanto a su evolución?

Contento por lo que he venido haciendo dentro de la cancha. Siempre tenemos que mejorar algunas cosas, pero para eso trabajamos en el transcurso de la semana.

¿Cuál es la diferencia del Paco Ramírez del primer clásico al que se va a jugar el domingo?

Ahora tengo más confianza dentro del terreno de juego con los compañeros.

¿Le gustaría anotar en este derbi sampedrano?

Uno siempre quiere anotar, pero primero hay que hacer lo que le pide el profesor a uno. Después, lo demás se va agregando.