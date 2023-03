Camilo Vargas, portero del Atlas: destacó el juego del Olimpia, el enojo de la afición y si están molestos con Julián Quiñones

El colombiano enfatizó en que está es la oportunidad para reconciliarse con la afición del equipo. También comentó como el equipo respalda a Julián Quiñones, jugador que no quiso jugar en la ida en San Pedro Sula.

-ENTREVISTA-

¿Cómo van a convencer a la gente de qué es posible esta remontada ante Olimpia?

Hace unos meses hemos vivido noches mágicas. Desafortunadamente no estamos pasando por buenos momentos y eso no quiere decir que el día de mañana no estaremos unidos con la gente. Con ellos vamos a darle vuelta porque estamos convencidos.

¿Qué harán para contrarrestar que no les marquen gol?

En todas las partes hemos dejado de hacer. Mañana es un día para revertir esta situación. Como portero será lo mejor dejar el arco en cero.