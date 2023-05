“Calolo” Palacios pide unión por el Victoria, ¿Marvin Chávez a la presidencia? “Queremos volver a ser el semillero de la Liga Nacional”

Para el primer semestre de 2023 las cosas cambiaron. El otrora mundialista firmó con Marathón , mientras que Héctor Vargas se hizo cargo del equipo. No obstante, el timonel del “León de Formosa” no tomó rumbo, la directiva ceibeña lo separó por malos resultados. En su lugar quedó Raúl Martínez Sambulá.

Eso surgió en un estudio con el presidente actual, él me dijo que sentía que la carga era pesada, decía que ya no podía. Y que la verdad miraba una situación muy difícil. Entonces yo me adelanté, porque yo soy Victoria de corazón, porque amo al equipo, le dije “si quieres yo te busco ayuda para que no se sea muy grande la carga”, porque yo sé que es un señor que da todo por la institución y se le agradece. Javier Cruz ha sido un emblema, un señor que que prácticamente puso su patrimonio en juego y gracias a ello logró el ascenso.

El ex Real España, Marathón , entre otros clubes de la Liga Nacional , asevera que el equipo debe levantarse, convertirse nuevamente en el semillero de futbolistas. Además, menciona que Marvin Chávez quiere convertirse en presidente de la entidad con la ayuda de exjugadores y un nuevo socio. Sin embargo, si no hay nuevo jerarca, la opción sería unirse con Cruz para potenciar a uno de los equipos que busca retomar el protagonismo en Honduras .

Entonces, le comenté a Marvin Chávez, “aquí está la opción. Y sabes que nosotros somos Victoria y no podemos dejar el equipo prácticamente así como está”. Entonces me dijo “sí, está bien, vamos a meternos, enfocarnos. Pero una cosa sí te voy a decir queremos gente leales ahí, queremos gente que en verdad quiera al equipo, en verdad, gente que quiera trabajar y dejar un legado en el equipo”.

Javier Cruz comentó que no se acercó nadie cuando el equipo estaba tocando fondo en Liga de Ascenso

Yo respeto la decisión que tomó el presidente en su momento, pero yo creo que todo lo que somos Victoria de corazón, nos preocupamos por esa institución, por ese equipo. Cómo no me gustaría ver un proyecto como el que está haciendo el Olancho FC, y la verdad es que es un equipo digno de imitar, donde si es por el bien de la institución, que se sumen más personas a querer aportar su granito de arena, yo creo que van a ser bienvenidos, porque el equipo es de este pueblo, es de todos nosotros que somos Victoria y también una carga menos para para él.

¿El empresario que le gustaría invertir le comentó que no quiere a Javier Cruz en la presidencia?

Yo no creo que el presidente Javier Cruz pueda dejar el cargo con eso. Podemos hablarlo y ver qué hacemos, porque lo que aquí se busca no es un lucro personal de una persona. Aquí se busca el bienestar de la unión. Yo insisto a todas las personas que quieran formar parte del grupo que estamos haciendo, de la gente que quiera que se una aquí. No tenemos restricciones para nadie, porque aquí lo que se busca es el bienestar de Victoria. Que ese equipo pelee el campeonato, que ese equipo esté entre los mejores.

¿Se podría conocer el nombre del empresario que busca invertir en el Victoria?

No, por los momentos es secreto. Porque la verdad, como no tenemos todavía definidos y si se va a dar o no se va a dar. Si Javier nos da la opción o no nos da la opción, entonces. Pero si le digo que nosotros en ningún momento buscamos deteriorar a nadie. Aquí buscamos el bienestar de nuestro equipo. Le debemos mucho a la institución y lo único que queremos con Marvin (Chávez) es dejar un legado que esa institución nos regaló a nosotros. Sabemos que el equipo ahorita no está pasando un momento fácil. Por ahí me me comentaron los mismos compañeros que hay una deuda de dos meses, entonces muchas cosas que están pasando ahí, que nosotros queremos ayudar y mejorar.

¿Se vienen las elecciones por la presidencia del Victoria?

Estamos enterado que supuestamente va a haber una asamblea y ahí vamos a establecer la ruta que nosotros llevamos. Llevamos a don César Nasthas, fue el hombre más exitoso de Victoria. Tenemos a George Brower, Carlos Nolasco, José Velásquez. O sea que tenemos mucha gente que están de parte de nosotros, pero no en el aspecto de crear controversia, sino unión para sacar adelante Victoria.