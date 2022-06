Carlos “Muma” Fernández sobre su proceso de inactividad: “Fue un calvario bastante pesado”

Hoy para “Muma” la historia es diferente y nos resalta que esta con “un rigio como no te imaginas por jugar”

“Estoy muy motivado, muy contento, se me abre otra nueva posibilidad de poder demostrar mi talento como lo he hecho en todos los clubes que he jugado; estoy contento porque la verdad que fue un calvario bastante pesado (Con los Venados), porque venía con la ilusión de jugar”, arranca diciendo el futbolista.

Debido a problemas internos y de racismo con el equipo azteca, el hondureño no pudo sumar minutos y se vinculó con Vida de La Ceiba. El extremo derecho apenas estuvo un mes (fue en enero de este año) con Los Venados FC.

Recordó que su paso por México ha quedado en el olvido y “ahora estoy al cien con el Vida”.

‘Muma’ no pudo jugar Vida en el Clausura, ya que un jugador en una temporada no puede participar con más de dos equipos y Fernández jugó el Apertura con Motagua en Honduras, posteriormente jugó en un mismo año con Venados FC.

Sin embargo, el equipo ceibeño le permitió ponerse a tono y así mejorar en los físico y futbolístico. También le bajaron el sueldo, pero la decisión fue de mutuo acuerdo con los rojos.