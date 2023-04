Carlos Pineda, ante posible salida de Troglio: “Vino y nos sacó de esa sequía de no ganar, de ahí pegamos cuatro seguidos”

- Conferencia de prensa -

Valoración del clásico ante Real España: “Vienen de un 3-0 contundente contra Honduras Progreso, nosotros sabemos que son rivales complicados que tienen buenos jugadores. Jhow Benavidez viene de anotar buenos goles. Al final, ellos buscan posicionarse buscando puestos de Concacaf. Creo que le da ese ingrediente extra, son partidos cerrados que se definen por detalles”.

No ser considerado para la Selección: “Uno se traza metas al inicio del torneo, uno intenta ir mejorando. Creo que, de torneos anteriores, he podido mantener la posición, hay que aprovechar las oportunidades que se presentan en el equipo. Con el tema de la Selección, uno espera la oportunidad, al final le va bien, Dios pone todo en su lugar, eso me pone tranquilo. El torneo pasado no me tocó jugar mucho. Además, desde que estaba en las ligas menores soñaba con jugar clásicos”.