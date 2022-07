César Guillén, nuevo fichaje de Marathón y su etapa más dura en el fútbol: “Vendí todos mis tacos porque estaba decepcionado”

Hace tres años sufrió una fractura en el peroné de la pierna izquierda, la cual se rompió tras un encontronazo con ‘Buba’ López en un juego ante Real España.

Según relata Guillén, tras esta lesión analizó retirarse del fútbol ya que “fueron días complicados para mí porque esa lesión me abrió los ojos. Yo estaba en el Vida cuando tuve una fractura en el peroné, tampoco estaba teniendo muchos minutos y en el afán de siempre dar pelea, tuve una jugada con “Buba López” y vino esa fractura”.

Ante ello recuerda que, “después que me operaron no me quisieron dar terapia, tuve que viajar al pueblo (Guadalupe) con mi mamá y allí me recuperé en la playa; mis familiares (tía Chichí) me hacía masajes. Estuve como tres semanas en el pueblo y logré dejar las muletas, empecé a dar pasos, viajé a San Pedro a hacer trabajos de gimnasio”.

Y agregó: “Cuando me dijeron que no había terapia en ese momento todo se acabó para mí, no te voy a mentir: yo vendí todos mis tacos. Recuerdo que le decía a mis compañeros, -te doy estos tacos a tanto- regalándoselos porque estaba decepcionado. Analicé bien y dije -hasta aquí terminó-, pero estando con mi gente volví a agarrar fuerza”.

Ver: César Guillén y su sueño de Copa Oro: ‘Me tomó por sorpresa la convocatoria, estaba en mi pueblo’

La carrera de Guillén terminó dando un giro de 90 grados, después de la pandemia fichó por UPNFM en donde le sirvió de clínica para reinventarse como futbolista, retomar su confianza, marcar goles y ser convocado a un microciclo de la selección nacional bajo el mando de Fabián Coito.

“Upnfm me ayudó mucho porque me dio estabilidad en mi vida, tuve la oportunidad de casarme, sentía más confianza y en lo demás, comencé a meter goles, se me fueron abriendo puertas como el llamado a la selección. Todo lo que sucede es lo mejor y no me arrepiento de la decisión que tomé”, soltó.

Sobre su actualidad en el verdolaga, apuntó que “prometo mucha entrega, siempre he sido una persona comprometida con los colores que me toca defender y Marathón es un equipo grande que merece que todos los que estén adentro lo hagan. Quiero seguir creciendo como futbolista, afianzarme haciendo goles y ayudando al equipo para volver a la selección. Estoy trabajando en ese sueño de salir al extranjero”, dice.

CLUBES DE CÉSAR GUILLÉN:

Vida (9 goles)

Upnfm (7 goles)

Marathón (actualidad)

Otras frases:

“He hecho cosas buenas y en el fútbol me ha pasado de todo, pero las cosas que he hecho siempre hay un ojo que lo mira, gracias a Dios que nunca me ha desamparado, he logrado mantenerme firme para dar pasos importantes”.

“Mis aspiraciones son grandes. Llegar a Marathón es un paso grande para mí como futbolista, la entrega siempre la he tenido y no será la excepción con el equipo. Desde el primer día he tratado de dar lo mejor de mí para cumplir los objetivos con el club”.