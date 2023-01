César Samudio, héroe de Marathón: habla de revancha con Arboleda y declara “Mejor de Centroamérica” al fútbol hondureño

Me quedo con el valor del equipo, tuvieron muy buena cara en el partido, lucharon hasta el final, me quedo con eso, un gran club que corrió extraordinario, además de tener a mi defensa que lo hicieron en gran manera.

De las atajadas ante Olimpia, ¿cuál fue su favorita?

Me quedo con la sacada que le hice a Yustin Arboleda, lo vi como una revancha, él tuvo la oportunidad de golearme en ciudad de Panamá, lo recuerdo clarito. A él me lo encontré en el túnel y me dije que aquí estaba mi revancha. Además, espero que no tenga nada con su lesión, que Dios meta la mano ya que es uno de los mejores jugadores de esta liga.