En su día de cumpleaños 29, César Samudio destacó que jugar ante la Real Sociedad será un “partido jodido”

Asimismo, habló de su rival próximo, la Real Sociedad, equipo que está obligado a salir de la zona de descenso.

“Como se dice por ahí, es que este es un partido ‘jodido’, por el viaje, el campo y porque el equipo se juega el descenso. Se dice que es un encuentro de trámite, pero no es así, hemos visto que se le han plantado con diez jugadores a equipos que están arriba, pero nosotros hemos trabajado día con día para subir puestos”.

Pieza fundamental con el Marathón

“Agradecido con el equipo con mis compañeros porque me han dado una bienvenida muy buena y me han hecho sentir como en casa. En el camerino me llevo con todos bien, me pasan preguntando como la estoy pasando, si ya probé un tipo de comida y eso me llena porque no me siento solo”.