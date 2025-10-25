Liga Nacional

Juticalpa le arrebata la victoria a un Choloma que perdonó y los "canecheros" se ilusionan con la liguilla del Apertura 2025

Choloma y Juticalpa FC empataron 2-2 en el Estadio Rubén Deras por la jornada 16 del Apertura 2025.

FINALIZADO
CD Choloma
CD Choloma
2
Juticalpa
Juticalpa
2
2025-10-25

El CD Choloma dejó escapar un triunfo que parecía seguro y terminó igualando 2-2 frente a Juticalpa FC en un partido vibrante disputado en el estadio Rubén Deras. Los “Toros” hicieron méritos para quedarse con los tres puntos, pero la falta de contundencia en los metros finales y la reacción tardía de los olanchanos sellaron un empate con sabor amargo para los locales.

El conjunto cholomeño arrancó con determinación y rápidamente impuso condiciones en el terreno de juego. La recompensa llegó al minuto 17’, cuando Axel Alvarado soltó un derechazo espectacular que se coló en el ángulo izquierdo del arco defendido por Denovan Torres. El gol levantó los ánimos de la afición local, que soñaba con una victoria revitalizadora en casa.

Once minutos después, el cuadro dirigido por Jorge Pineda, aumentó la ventaja gracias a una jugada de precisión y velocidad. Leider Anaya recibió un pase filtrado al espacio y definió con clase ante la salida del portero rival, colocando el 2-0 parcial que parecía encaminar el partido hacia una goleada.

Sin embargo, el Juticalpa no se dio por vencido y encontró un respiro antes del descanso. En una jugada dentro del área, Josué Villafranca se giró con elegancia y sacó un potente derechazo que dejó sin opciones a Yeison Truque, firmando el descuento (2-1) que le devolvió vida al equipo visitante.

Choloma y Juticalpa FC empataron 2-2 en el Estadio Rubén Deras. FOTOS: HÉCTOR PAZ.

Choloma y Juticalpa FC empataron 2-2 en el Estadio Rubén Deras. FOTOS: HÉCTOR PAZ.

 (Mario O. Figueroa)

Durante el complemento, Choloma tuvo oportunidades claras para sentenciar el encuentro, pero la falta de puntería fue su peor enemiga. Esa ineficacia terminó pagándose caro en los minutos finales, cuando Juan Josué Rodríguez aprovechó un descuido defensivo y fusiló la portería para decretar el 2-2 definitivo, silenciando al público local.

Con este resultado, Juticalpa FC logra rescatar un punto valioso fuera de casa y se mantiene en la pelea por los puestos de liguilla, quedando a solo tres unidades de la zona de clasificación. En cambio, Choloma lamenta una noche en la que tuvo todo para ganar, pero el exceso de confianza y las fallas frente al arco le pasaron factura.


Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
