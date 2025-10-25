Juticalpa le arrebata la victoria a un Choloma que perdonó y los "canecheros" se ilusionan con la liguilla del Apertura 2025

El CD Choloma dejó escapar un triunfo que parecía seguro y terminó igualando 2-2 frente a Juticalpa FC en un partido vibrante disputado en el estadio Rubén Deras. Los “Toros” hicieron méritos para quedarse con los tres puntos, pero la falta de contundencia en los metros finales y la reacción tardía de los olanchanos sellaron un empate con sabor amargo para los locales.

El conjunto cholomeño arrancó con determinación y rápidamente impuso condiciones en el terreno de juego. La recompensa llegó al minuto 17’, cuando Axel Alvarado soltó un derechazo espectacular que se coló en el ángulo izquierdo del arco defendido por Denovan Torres. El gol levantó los ánimos de la afición local, que soñaba con una victoria revitalizadora en casa.

Once minutos después, el cuadro dirigido por Jorge Pineda, aumentó la ventaja gracias a una jugada de precisión y velocidad. Leider Anaya recibió un pase filtrado al espacio y definió con clase ante la salida del portero rival, colocando el 2-0 parcial que parecía encaminar el partido hacia una goleada.

Sin embargo, el Juticalpa no se dio por vencido y encontró un respiro antes del descanso. En una jugada dentro del área, Josué Villafranca se giró con elegancia y sacó un potente derechazo que dejó sin opciones a Yeison Truque, firmando el descuento (2-1) que le devolvió vida al equipo visitante.