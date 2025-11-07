Liga Nacional

Clinton Bennett y el sacrificio para dejar su barrio en Roatán hasta llegar a Olimpia: "Nunca pensé que iba a salir de mi isla"

El zaguero cuenta cómo ha sido su camino para dejar su humilde barrio en Roatán y enfilarse a los leones.

2025-11-07

Clinton Bennett es una de las caras nuevas y jóvenes promesas del Olimpia. El defensor de 22 años debutó en Liga Nacional el pasado 19 de octubre en la victoria sobre Juticalpa en tierras olanchanas (0-2) y poco a poco se está ganando un hueco en las convocatorias de Eduardo Espinel.

El oriundo de las Islas de la Bahía, precisamente en Roatán, tuvo la oportunidad de expresarse esta mañana en la conferencia de prensa previo al partido contra Génesis Policía Nacional del domingo, y relató el esfuerzo que ha hecho para salir de su tierra y cumplir el sueño de jugar en Primera División.

"Agradecido con Dios, todos los profesores, con los compañeros que me han marcado de la mejor manera. He cumplido un sueño que llevo trabajando desde hace dos años. Hasta ahora se me dio la opotunidad de debutar", comentó Clinton, que como él mismo cuenta lleva dos años en las inferiores de Olimpia hasta que el DT Espinel lo eligió para reforzar la zaga.

"Lo primordial es ser campeón con el equipo y consolidarme en el 11 titular, solo queda trabajar, que sea los que Dios quiera", responde el joven central sobre sus próximos objetivos tras debutar en Primera División.

Clinton Bennett lleva dos años en Olimpia y ya debutó en la máxima categoría de Honduras.

Clinton Bennett llegó a Tegucigalpa de un barrio con pocos recursos de Roatán. "Toda mi familia y mi barrio está feliz, es un sueño que ya ratos lo vienen esperando, están orgullosos porque lo vengo trabajando día a día. Ya me siento más fuerte, pero tengo que esforzarme más para lo que se viene", explica.

El defensor revela que los referentes del Olimpia lo han respaldado tras su debut. "Desde el día que debuté me bancaron, desde el entrenamiento anterior, me dijeron que las oportunidades llegan solo una vez en la vida y que tenía que aprovecharla de la mejor manera".

SU BARRIO EN ROATÁN

Echa una vista atrás y recuerda todo lo que ha tenido que sacrificar para cumplir su sueño de pequeño. "Mi barrio es lo más hermoso del mundo que puedo decir, en Roatán. Toda la gente me ha bancado. Para salir de un barrio, cuando uno viene de abajo, es muy lindo. Me recuerdo de todos los partidos que jugué en la calle de tierra desde niño, jugando torneitos por unas semitas. Ahora es algo lindo jugar en estas canchas. Todo esto lo hago por mi barrio y toda mi familia".

"Salir de mi isla... yo nunca pensé que iba a salir de mi isla. Ya estando acá son dificultades como venir a un lugar nuevo y comer cosas diferentes. Uno tiene que arroparse de la mejor manera con la gente para seguir batallando, porque no es fácil estar aquí afuera. Los sueños se cumplen", añadió.

"Por las condiciones que tiene mi barrio es difícil. No es un barrio de gente rica. Habían veces que no había para comer, uno sabe todo lo que ha sufrido, en mi casa nunca faltó la comida, pero había días que la situación era fuerte", recuerda.

"Le digo a los jóvenes que quieren cumplir el sueño como el mío que sigan batallando, que no dejen de creer en Dios, esto se trata de persistencia y esfuerzo todos los días. Hay varios compañeros que han salido de Roatán y han tenido mejores oportunidades, y se han regresado porque no aguantan el trote aquí afuera. Mi mamá es Licenciada en Enfermería y mi papá trabaja en La Ceiba en barcos", confiesa.

Por último, Clinton señaló quiénes son sus referentes en el fútbol. "Me considero un jugador sencillo, cumplidor, rústico. Aquí en Honduras sigo a Henry Figueroa (Marathón), lo vengo viendo desde que estoy pequeño. Y afuera me gusta Van Dijk (capitán del Liverpool)".

