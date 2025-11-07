Clinton Bennett y el sacrificio para dejar su barrio en Roatán hasta llegar a Olimpia: "Nunca pensé que iba a salir de mi isla"

<b>Clinton Bennett</b> es una de las caras nuevas y jóvenes promesas del <b>Olimpia</b>. El defensor de 22 años debutó en Liga Nacional el pasado 19 de octubre en la victoria sobre <b>Juticalpa </b>en tierras olanchanas (0-2) y poco a poco se está ganando un hueco en las convocatorias de <b>Eduardo Espinel</b>.El oriundo de las Islas de la Bahía, precisamente en Roatán, tuvo la oportunidad de expresarse esta mañana en la conferencia de prensa previo al partido contra <b>Génesis Policía Nacional</b> del domingo, y relató el esfuerzo que ha hecho para salir de su tierra y cumplir el sueño de jugar en Primera División.