Clinton Bennett y el sacrificio para dejar su barrio en Roatán hasta llegar a Olimpia: "Nunca pensé que iba a salir de mi isla"

Clinton Bennett es una de las caras nuevas y jóvenes promesas del Olimpia. El defensor de 22 años debutó en Liga Nacional el pasado 19 de octubre en la victoria sobre Juticalpa en tierras olanchanas (0-2) y poco a poco se está ganando un hueco en las convocatorias de Eduardo Espinel. El oriundo de las Islas de la Bahía, precisamente en Roatán, tuvo la oportunidad de expresarse esta mañana en la conferencia de prensa previo al partido contra Génesis Policía Nacional del domingo, y relató el esfuerzo que ha hecho para salir de su tierra y cumplir el sueño de jugar en Primera División.

"Agradecido con Dios, todos los profesores, con los compañeros que me han marcado de la mejor manera. He cumplido un sueño que llevo trabajando desde hace dos años. Hasta ahora se me dio la opotunidad de debutar", comentó Clinton, que como él mismo cuenta lleva dos años en las inferiores de Olimpia hasta que el DT Espinel lo eligió para reforzar la zaga. "Lo primordial es ser campeón con el equipo y consolidarme en el 11 titular, solo queda trabajar, que sea los que Dios quiera", responde el joven central sobre sus próximos objetivos tras debutar en Primera División.

Clinton Bennett llegó a Tegucigalpa de un barrio con pocos recursos de Roatán. "Toda mi familia y mi barrio está feliz, es un sueño que ya ratos lo vienen esperando, están orgullosos porque lo vengo trabajando día a día. Ya me siento más fuerte, pero tengo que esforzarme más para lo que se viene", explica. El defensor revela que los referentes del Olimpia lo han respaldado tras su debut. "Desde el día que debuté me bancaron, desde el entrenamiento anterior, me dijeron que las oportunidades llegan solo una vez en la vida y que tenía que aprovecharla de la mejor manera".



SU BARRIO EN ROATÁN