Comisión de Disciplina le aplica un duro castigo al Olancho FC con fuerte multa y lo obliga a jugar a puerta cerrada

El árbitro del juego, Melvin Matamoros, insertó en el acta el penoso hecho en el que narró que el silbante estuvo en peligro luego del impacto del objeto. El partido se tuvo que detener tras la agresión y el tocapitos fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja.

El presidente del Olancho FC, Samuel García, criticó duramente el trabajo del árbitro Matamoros y manifestó que le preocupaba ya que cuando se enfrentaban a equipos grandes se sentían perjudicados con el trabajo de los jueces que le han pitado al cuadro olanchano.

- Juegos que el Olancho FC jugará a puerta cerrada -

02-10-22 Olancho vs. Vida (Jornada 11)

09-10-22 Olancho vs. Honduras Progreso (Jornada 12)

19-10-22 Olancho vs. Real Sociedad (Jornada 14)

30-10-22 Olancho vs. Lobos UPN (Jornada 16)