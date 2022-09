Presidente del Olancho FC lanza queja contra el arbitraje: “No quiero pensar que hay una línea tirada para los cuatro equipos grandes de Honduras”

Los Potros de Olancho sufrieron un duro revés en este duelo en casa ante el Marathón, donde cayeron derrotados 3-2 y cortan el buen camino en el presente torneo Apertura.

Tras finalizado el compromiso, el presidente del equipo de las pampas olanchanas, Samuel García, volvió nuevamente a la carga contra los árbitros y considera que lo están afectando.

“Erraron de los defensas, el portero y porqué no puede fallar el árbitro quien tiene derecho a equivocarse”, comenzó diciendo.

¡Se acordó de ganar! Triunfo de Marathón ante los Potros en el Juan Ramón Brevé y ponen fin a la mala racha

Luego fue más allá y lanzó un dardo. “Hay que ver con qué intención se hacen las cosas, no quiero pensar que hay una línea tirada para los cuatro equipos grandes de Honduras”.

García duda del accionar de Melvin Matamoros, quien fue el encarado de impartir justicia en el este duelo ante el Marathón, pero también repasa los errores que considera lo han afectado.

”Son tres (errores). Contra Vida, el portero choca con el defensa, afloja la pelona, anotamos el gol y lo anula, contra Motagua, nuca hubo penal, hoy no nos pitan un penal claro y al otro equipo sí le silban uno. De todas maneras me voy satisfecho, no le echo culpa al árbitro”.