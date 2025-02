Keosseián sale en defensa del Marathón y revela el motivo de la bronca con aficionados: “yo también me caliento”

El CD Marathón igualó 1-1 ante Real Sociedad en el inicio de la jornada 4 del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto verde está en una minicrisis y esto se profundizó aún más tras la igualdad de este domingo en el Estadio Francisco Morazán.

Tras el final del partido, jugadores, Manolo Keosseián y aficionados del Marathón se enfrascaron en una bronca que se trasladó hasta las gradas del recinto sampedrano.

Manolo Keossián reveló por qué se encaró con los hinchas verdes que estaban en la localidad de sol este y defiende a sus jugadores de los críticos. ¿Qué está pasando con el verde en el inicio de su centenario?

LA CONFERENCIA

¿Qué le hizo falta a nivel futbolístico al Marathón?

Tenemos que insistir con la intensidad que tuvimos en el segundo tiempo, tratar de convertir, eso nos está haciendo falta.

No se ha empezado de la mejor manera, ¿qué está pasando?

Marathón ha tenido delanteros en torneos anteriores que han hecho goles. Vamos a tener que seguir insistiendo. El primer tiempo no lo hicimos bien. Yo sé que no ganar genera inquietud, hay nerviosismo, quedan muchas jornadas por delante. Dígale a la gente de Marathón que no vamos a bajar los brazos, quedan muchos partidos por delante. Marathón genera muchas opciones de goles.

Se puede optar por otros jugadores de la cantera para resolver esta sequía de gol, ¿César Sevilla?

Sevilla está dentro del plantel, quizá no es el momento para Sevilla, pero esto lo deben sacar los jugadores de experiencia. Sevilla tendrá su oportunidad, es lo más seguro, pero la responsabilidad es de los goleadores, van a aparecer, en algún momento. Yo estoy tranquilo en el sentido del trabajo que se hace. No es buen comienzo, hemos perdido puntos, el jueves tenemos clásico.

¿Cómo hacer para calmar la falta de gol en los delanteros del Marathón?

Son jugadores de experiencia, tienen que sacar la pasta, la tienen. Tampoco le vamos a echar la culpa a todos, tuvimos las opciones, pero no la pudimos meter. La calentura que uno tiene es porque se busca. Tengo que seguir trabajando, no hemos sacado los resultados. Estoy seguro que cuando Marathón logre el triunfo vendrá una seguidlla de partidos ganados.

Lo importante de esto es caer y levantarse. Tengo fe en el equipo, ¿qué voy a hacer? Mi vida ha sido de lucha permanente, aquí no vamos a bajar los brazos, se va a seguir insistiendo, tenemos un lindo partido el jueves para reivindicarnos y ganarlo.

¿Qué le dijo a sus jugadores en el vestuario tras el 1-1?

Ya se los había dicho en el entretiempo, pero en el segundo tiempo mejoramos. La gente se calienta, yo también me caliento, debo mantener la cabeza fría, darle confianza a los muchachos que tenemos. Esto es como la vida, a veces viene bien, a veces se viene torcida, hay que darle a todo.

¿Qué pasó con el público, se calentó?

Con uno solo. Me dijo una cosa que no me gustó, pero fue con uno. Los demás alentaron sin problemas. Pero con uno puntual, pero a la altura de mi vida no me puedo estar calentando con uno, pero seguro no quería ofender, se dice cualquier cosa. Estoy seguro que Marathón va a estar en la definición del torneo.