Cristian Sacaza habla de su futuro y el nuevo país donde es pretendido: “Tengo que buscar nuevos horizontes y seguir creciendo”

Cristian Sacaza es uno de los jóvenes futbolistas hondureños con mejores cualidades en el país y es por ello que su futuro está más cerca del extranjero. Estados Unidos, Colombia y ahora Portugal podrían ser el horizonte donde el nacido en Río Esteban, Colón, podría llegar en este segundo semestre del año. En medio de sus vacaciones con su familia luego de su participación con los progreseños, Sacaza atendió a DIEZ para dar detalles de cómo marchan sus negociaciones con los equipos que lo pretenden en el exterior.

Ya fuera del Honduras Progreso, Sacaza nos cuenta que le platicó con la directiva para salir del equipo. “Yo le dije a la directiva que yo solo iba a jugar este torneo. Era el momento de irme, ya di mucho y ellos me dieron mucho a mí, tengo que buscar nuevos horizontes y seguir creciendo en mi carrera”. También explicó que “con Progreso tengo seis meses de contrato, pero yo hablé con el presidente y me dijo que estaba bien que me fuera y que él me iba ayudar a buscar equipo afuera también”

El América de Cali fue el primer equipo que se conoció que tenía interés en el catracho; sin embargo, Cristian nos cuenta el motivo del porque no aceptó. “Teníamos algo en Colombia, pero no se dio. Yo les dije que a prueba no iba a ir que si querían que me compraran”, soltó el formado en Pinares. Además el Deportivo Cali fue otro club que pretendió al seleccionado nacional, pero Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso no continuó en conversaciones con ellos, según explica el jugador.