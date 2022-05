¡Cristian Sacaza se despide del Honduras Progreso y anuncia su salida al fútbol del extranjero!

El mediocampista ofensivo hondureño Cristian Javier Sacaza está próximo a convertirse en nuevo legionario hondureño para la próxima temporada.

El propio futbolista de 23 años de edad se despidió de las filas del Honduras Progreso y se mostró entusiasmado con la oportunidad de marcharse al exterior.

El nacido en Río Esteban, Colón, conversó con la página oficial de la Liga Betcris y reveló que su posible destino sería el fútbol de Estados Unidos o el de Colombia.

“Ya le di gracias al club por lo que me dio, estoy por salir y estamos en eso con el presidente. No se sabe si a Estados Unidos o Colombia, es un equipo que me dio muchas cosas así como yo les di a ellos, agradecerles por su confianza y su respeto”, confesó Sacaza.