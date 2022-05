Lavallén habla previo al clásico contra Motagua: Lo que dice del equipo de la Tota Medina y ¿están listos Bryan Moya y Jorge Álvarez?

¿El resultado de ida será determinante? : “Nosotros esperamos partidos complicados, difícilmente los clásicos tengan marcados abultados, salvo que hayan expulsiones o que se suscite algo inesperado, por lo general, los clásicos son ajustados, me remonto a los que hemos jugado, el 1-1 en San Pedro Sula y 2-1 aquí en el Nacional. Hasta el último minuto la llave va a estar abierta y nosotros haremos el partido que más nos convenga sabiendo que tenemos una posición en la tabla que nos da esa chance de pasar con los empates pero no aspiramos a eso, si no a ganar los dos juegos y si lo podemos hacer de forma contundente, mejor, pero el rival es complicado y es un equipo grande y sabemos lo que es enfrentar estos juegos”.

Las bases del Olimpia para derrotar a Motagua: “Sí, la estrategia ya está definida y trabajada y mañana intentaremos plasmarla en el campo de juego. Olimpia también es tetracampeón y seguramente tiene experiencia para jugar estos partidos. Ya nos conocemos con Motagua, nos hemos enfrentado en dos juegos en estas vueltas y sabemos que va a ser un equipo complicado pero sabemos que le podemos hacer daño. Ya les hemos marcado y les ganamos con un jugador menos, pero es un equipo que está pasando por un mejor momento”.

¿Preocupación por las estadísticas?: “No, creo que los clásicos son partidos especiales y las estadísticas son eso, estadísticas, si me dejo llevar por las estadísticas, te puedo decir que desde que estoy en el cargo he ganado uno y he empatado otro, pero eso se reduce a lo que yo he vivido, y te puedo decir que desde que empezó el torneo nosotros quedamos en segundo y ellos en cuarto, pero son números y la hora de la verdad será mañana y el domingo y los jugadores tendrán que revalidad el buen momento o no”.

¿Esta semifinal contra Motagua podría definir su futuro?: “Esa no es una pregunta que me tienes que hacer a mí, sino a la directiva del club”.