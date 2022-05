La historia de Odín Ramos, la nueva promesa de Marathón que sobrevivió a los huracanes Eta e Iota

A sus 18 años, Odín Jafeth Ramos ya cumplió uno de sus grandes sueños: debutar profesionalmente, y lo hizo hace meses con la camiseta de Marathón , con el que ahora busca conquistar el título, algo que ya no ve tan lejos.

El pequeño jugador sampedrano, quien utiliza la camisa 21 en su espalda, comenzó su aventura con la número cinco desde los seis años en el campo de la Suazo Córdoba y nueve años después llegó al equipo Paz Barahona de las Ligas Menores de San Pedro Sula.

Y fue ahí donde los lazos entre él y los verdolagas se entrelazaron. “Yo estaba jugando una semifinal con mi equipo contra Platense Jr. en el Patria Marathón y ahí andaban directivos buscando futbolistas prospectos para las reservas, me vieron, preguntaron por mí y me dijeron que me fuera a probar”, inició contando el extremo derecho, mientras su abuela, tíos y hermano nos rodeaban en la sala de su casa durante la entrevista.

El primer día que llegó a la sede para probarse estaba nervioso porque “miraba las cosas difíciles, mis compañeros eran más fuertes y altos que yo; pero me dijeron ‘hacé lo que sabés hacer’, y los goles comenzaron a llegar”.

Ramos no piensa que todo está llegando muy rápido, pues él cree que todo es al tiempo de Dios. Han pasado un poco más de seis meses desde que subió al primer equipo y es el mismo jugador que nos cuenta quién le informó sobre su ascenso.

“Yo estaba en mi casa y el gerente del equipo, Rolin Peña, me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo que me presentara al día siguiente a hacerme pruebas médicas. Mi alegría era enorme”, confesó.