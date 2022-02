Cristian Sacaza y su cruel relato: “Me decían que nunca iba a jugar fútbol, que sería un drogadicto y que me dedicaría a fumar marihuana”

A sus 23 años la vida le ha dado algunos golpes, creció sin sus padres, lo rechazaron por ser muy delgado cuando iniciaba su carrera en el fútbol, pero ahora se ha convertido en una de las piezas claves del Honduras Progreso. Cristian Sacaza, el originario de Río Esteban, Colón, la misma comunidad de donde es Romell Quioto, suma tres goles en el presente Clausura y tiene soñando al equipo con la salvación. VER MÁS: Tabla de goleadores de la Liga Nacional de Honduras El delantero charló con DIEZ y contó algunas de las dificultades que tuvo en su carrera y su deseo de salir al extranjero en el futuro. “Me da risa cuando hablo de mi infancia, yo he sido una persona sufrida. Soy de Río Esteban, Colón. Inicié en Liga Mayor con el Atlético Pinares, pero no me quedé ahí porque decían que era muy delgado. Le dije al presidente que iba a volver, luego pasé por el Sonaguera FC y anoté como 10 goles. Regresé a Pinares, hice la pretemporada, me quedé y fuimos campeones en segunda”, contó. Luego suelta una frase sumamente cruel sobre lo que profetizaban de su vida. “Yo viví con unos tíos que tenían vicios, pero nunca tuve problemas con ellos, no crecí con mis papás. En el pueblo me decían que nunca iba a jugar fútbol, ya que era muy peleonero, que sería un drogadicto y que me dedicaría a fumar marihuana, que me iban a matar a los a los 22 años, y cosas así”. “Yo era rebelde, no puedo mentirle con eso, pero gracias a Dios he mejorado en eso. A veces he tenido problemas con el entrenador Jhon Jairo López por eso, nada fuera de lo normal, pero últimamente ya no ha vuelto a pasar”, revela.

Su vida personal no la esconde y es de admirar. Cristian Sacaza asegura que le gusta la vida tranquila, pero que no niega que sí se bebe alguna cerveza en reuniones familiares. “Yo nunca he fumado, tomar cervezas sí, es algo normal, tampoco mentiré en eso”. El 10 del Honduras Progreso seguirá dándolo todo en la cancha hasta cumplir con sus metas. “Mi sueño es salir del extranjero y debutar con la Selección, doy lo mejor de mí para poderlo lograr”. LLEGA A LOS ENTRENAMIENTOS A PIE Sin sentirse menos, Cristian Sacaza contó que a las prácticas del equipo se va caminando. “A los entrenos me voy a pie, vivo con Oidel Pérez, Leslie Heráldez y Julián Martínez y ellos me aconsejan siempre y me gusta escucharlos, a veces soy rebelde, pero intento mejorar eso en mi vida”, expresó. Varios equipos ya andan detrás del jugador hondureño, pero su mente está por ahora en el Honduras Progreso.

“Yo no tengo representante, pero ya este año tendré si todo sale bien. Sobre ir a Colombia, todavía no hay nada concreto, claro que deseo salir y si es a Estados Unidos, encantado. Me han llamado de Canadá y de Estados Unidos; el representante de Quioto quiere manejar mi carrera. Y equipos que me han llamado, casi todos de la Liga”, dijo. “Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando en mi carrera, en el equipo las cosas están saliendo de la mejor forma pese a que no iniciamos bien el torneo. Soñamos con salvarnos y pelear por la liguilla. Anhelo con jugar una final”, mencionó el cipote. El delantero, que pasó por un proceso Sub-20 cuando jugaba en la segunda división con el Atlético Pinares comentó que cuando llegó al Honduras Progreso pensó que no daría el ancho, pero no fue así. “Es puro trabajo, yo la verdad que cuando vine aquí pensé que no me iba a ir bien, pero no fue así. Me siento de lo mejor con el club, aquí no hay más que otros, todos luchamos dentro de la cancha para que podamos sacar los resultados”. Sacaza se acordó de todas las dificultades que enfrentó cuando iniciaba al fútbol. El catracho fue convocado por primera vez a la Selección de Honduras en la pasada triple fecha de la octagonal de Concacaf aunque no logró debutar.