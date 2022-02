Héctor Vargas: “Es importante el resultado ante Honduras Progreso porque tres triunfos consecutivos nos podría acercar a los primeros lugares”

Héctor Vargas no pierde tiempo y no tiene tiempo de descanso. El estratega argentino del Real España ya comenzó a estudiar al Honduras Progreso, su rival de turno de la próxima fecha.

VER MÁS: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

El entrenador argentino aduce que el equipo que dirige el colombiano Jhon Jairo López es muy bueno y que tiene variantes interesantes, pero aduce que los suyos también poseen buena cuota de calidad.

“Básicamente buscamos los tres puntos y reafirmar el sábado ante el Honduras Progreso lo bueno que el equipo hizo en La Ceiba ante el Olimpia”, comienza explicando el timonel.

“Hay que conocer el juego y hay que tener la tenencia de la pelota y tenés que estudiarlo bien para sacarle ventaja, a mí me tocó enfrentar a Jhon Jairo López cuando él estaba en Platense. Hay que buscarle los defectos que tienen como los tenemos nosotros también y buscar la ventana que podamos lograr, ver el rendimiento nuestro si lo podemos sostener y mantener la hegemonía que se viene teniendo para lograr nuestro objetivo y demostrar que se levantó el nivel del equipo”, dice.