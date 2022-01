Cristian Sacaza piensa en su futuro: “Yo no tengo representante, quisiera tenerlo para que me saque del país”

Lo cierto es que el interés de clubes como Victoria, Marathón y Motagua e s real, sin embargo, detalló que “me han llamado, pero tengo que quedarme callado, no puedo andar diciendo los clubes, hoy estoy trabajando para ver qué equipo me lleva”.

“Cualquier cosa que pase será el presidente que tendrá que decidir. Sobre alguna prueba todavía no me han hablado, será que me mandarán a Colombia, pero no estoy enterado”, soltó.

Te puede interesar: Amigos de Wilson Palacios y Romell Quioto llevaron alegría y buen fútbol a La Ceiba con partido benéfico

“Quiero hacer un buen torneo para seguir rompiendo y que me lleven a la selección. Yo no tengo representante, quisiera tenerlo para que me saque del país, yo estoy listo para salir a la hora que sea, si es para el próximo año, feliz todavía. Me gusta mucho Costa Rica y Panamá, Josep Rosales me contó que es bonito. Si se da Estados Unidos o Europa sería algo bonito”, cerró.