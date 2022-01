Elmer Güity, la verdad de su salida del Olimpia, su relación con Troglio y su futuro próximo: “Claro que estoy arrepentido”

Hoy a sus 25 años estaríamos hablando de Elmer Güity como uno de los laterales izquierdos más destacados del fútbol hondureño, pero su falta de paciencia lo marcaron empujando su salida del Olimpia en busca de más protagonismo.

Güity recientemente acabó su contrato con Cartaginés de la Primera División de Costa Rica en donde disputó 11 partidos, ahora es agente libre mientras analiza cuál será su próximo paso.

“Estamos trabajando aparte, en Costa Rica ya no voy a seguir. Ahora solo estamos esperando a lo que venga. No hay nada concreto, pero sí me han llamado de Honduras; yo no le cierro las puertas a nadie, ya jugué en Juticalpa y Upnfm”, dijo Elmer Güity durante la entrevista.

SU PASAJE EN OLIMPIA

Entre 2016 y 2019 fueron los mejores años para Elmer gozando de mucha participación en la Liga Nacional de Honduras. En ese periodo se marchó a préstamo a Juticalpa donde mostró de sí una de sus mejores versiones que le valió para regresar a la institución merengue.

Eso sí, para el 2020 el entrenador argentino Pedro Troglio puso al oriundo de Río Esteban en lista de préstamo, algo que no gustó a Güity, lo que había empujado su salida aun con dos años de contrato. Hoy el defensor izquierdo tilda esta decisión como una de las peores en su joven carrera.

“Fue algo difícil, tenía dos años de contrato todavía y decidimos rescindir. Yo había regresado y Troglio me quería mandar a préstamo de nuevo, yo le dije que no, que buscaría dónde jugar, lastimosamente fue una mala decisión mía, después de allí no volví a ser el mismo”, reveló.