Cristopher Meléndez se despide del Clausura y se pierde la serie Motagua-Olimpia: “Siento rabia y frustración”

Malas noticias para Motagua. Cristopher Aarón Meléndez, uno de los jugadores estelares del Ciclón Azul le dice adiós al Torneo Clausura 2022.

La noticia le cayó como balde de agua fría a Meléndez, pues pensaba que su lesión no era grave, pero en su última radiografía ha dicho lo contrario. Meléndez se dobló su tobillo derecho en el duelo ante Real Sociedad donde Motagua ganó 6 a 0.

Se trata de una fisura y con esto el defensor le dice “Bye” al Clausura.

“Estoy mal, me hice una radiografía, no sabía lo que tenía, tengo una fisura y me dieron un mes para recuperarme. Lastimosamente el torneo se terminó para mí y no podré jugarlo y seré un aficionado más de Motagua”, dijo en tono de tristeza Meléndez.