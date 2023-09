La aplanadora Olimpia vapulea a Real Sociedad y le regala el triunfo número 100 a Pedro Troglio en Liga Nacional

No obstante, algunos hinchas de Olimpia soportaron el diluvio y pudieron disfrutar del primer gol de Jerry Bengtson y las atajadas sensacionales de Panchi Reyes.

Este domingo no fue un día normal, ya que en Tegucigalpa cayó un diluvio que estuvo a punto de cancelar el partido entre Olimpia-Real Sociedad por la jornada 10 del Apertura .

ACCIONES DEL DUELO

A los cinco minutos del duelo, Edwin Rodríguez metió la pelota en el arco de la Real Sociedad. Sin embargo, antes de la acción del volante merengue, Bengtson estaba en posición de fuera de juego y Nelson terminó anuló la jugada.

Jorge Benguché y Solani Solano intentaron abrir la lata en el juego, pero Panchi Reyes empezaba a agigantarse con salvadas sensacionales que le estaban regalando un punto a su equipo.

El cerrojo se rompió hasta el minuto 36, donde Edwin Rodríguez envió un trazo de larga distancia, el arquero de Real Sociedad intentó interceptar el balón, pero pifió en la acción que terminó concluyendo Bengtson con un derechazo a marco abierto para el 1-0 provisional.

COMPLEMENTO DE MÁS GOLES

El segundo tiempo no cambió en lo absoluto, incluso, la segunda acción polémica llegó procedente de un cabezazo de Bengtson que fue salvado por Reyes. El guardián aceitero sacó la esférica de su portería, pero la acción no fue clara, ya que parecía que había sobrepasado la línea de gol. Nelson Salgado no lo dio por válido.

Antes del golazo de Benguché, el ‘27’ de Olimpia perdonó espantoso en una jugada que quedó solo. El ex Motagua y Vida cabeceó el balón, pero este pasó besando el poste derecho de Panchi Reyes en el 54’.