Liga Nacional
¿Cuál es el mejor fichaje hasta el momento en la Liga de Honduras?
2026-01-20
¿Cuál es el mejor fichaje hasta el momento en la Liga de Honduras?
Pablo Lavallén confirma el futuro de dos futbolistas de Marathón y ¿llegará Jonathan Rougier?: “Estaban por renovar”
Wilmer Velásquez comienza su faceta como DT: ¿quién puede frenar a Olimpia? y, ¿dirigiría a Motagua?: "No hay problema..."
Primicia: Marathón sacude el mercado y acuerda el fichaje de exfutbolista de Motagua previo al Clausura 2026
¡Habemus presidente! Daniel Otero es el nuevo jerarca de Marathón para el período 2026-2028: esta es su junta directiva
ENTRENÓ EL LEÓN
Dos ausencias importantes y el nuevo fichaje que luce el Olimpia: así se vivió el entreno del León en el CAR
LIGA ESPAÑOLA
Las polémicas decisiones del VAR, Barcelona indignado y Lamine Yamal no lo podía creer; el enojo de Flick con los árbitros
EL MERCADO
Fichajes: Otra baja en Olimpia y Motagua, Erick Puerto tiene nuevo club, el "Ciclón" ficha lateral y hondureño a la MLS
mercado de europa
Vinicius se quiere ir del Real Madrid, Xabi Alonso firmaría con el verdugo del Barcelona y Ancelotti vuelve a la Premier