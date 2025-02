Darell Oliva cuenta cómo aprendió a hacer sus largos saques de banda y su gran promesa: “Le quiero hacer una casa”

Su nombre completo es Darell Yasiel Oliva García, es de Sambo Creek, La Ceiba, el próximo 24 de mayo va a cumplir 17 años de edad y es muy conocido en el fútbol por sus largos saques de banda. El futbolista de las Reservas del Motagua y de la Selección Sub-17 de Honduras, que recién acaba de conseguir la clasificación al Mundial de Qatar, contó a DIEZ su historia y cómo aprendió a hacer esos saques de mano. ¿Quién es Darell Oliva? El propio futbolista se describió y resaltó lo importante que es su mamá y también su padre, a quien perdió hace dos años. “Soy un jugador con mucho sacrificio, que nunca le gusta regalar nada, siempre me gusta salir adelante por mi familia, por mi papá que está en el cielo, lo quiero ver orgulloso donde él esté”, comenzó diciendo Darell. Linci Fernández se llamaba el papá de Darell. Falleció en 2023 producto de un un paro cardíaco, siendo este uno de los momentos más duros en la vida del mundialista sub-17.

“Mi papá siempre me motiva, cuando veo su foto en mi celular me motiva a salir adelante”, confesó. Ahora bien, si hay alguien que es indispensable en su vida, esa es su madre Nusly Oliva, a quien le ha hecho la gran promesa de regalarle una casa en un futuro cercano.

Y es que la infancia de Darell no fue fácil y miró los esfuerzos de su madre para sacarlos adelante a él y a sus hermanos. “Mi mamá está súper orgullosa de mí, yo voy para adelante porque le quiero hacer una casa. Ya le hice la promesa y le quiero dar su carro”, dijo. “Recuerdo cuando siempre me iba con mis amigos a jugar pelota. Siempre mi mamá se levantaba temprano para ir a vender pasteles, eso me motivaba. Una vez le pedí dinero para ir a entrenar y ella estaba lavando ropa, le dije que no la quería ver más haciendo ese trabajo porque yo la iba a sacar adelante”, afirmó Darell. Aprovechando esta entrevista con DIEZ, Darell le dejó este mensaje a Nusly Oliva, su madre. “Le digo a mi mamá que me de tiempo, la casa que le prometí se la voy a dar”.

SUS INICIOS EN EL FÚTBOL Y ES SOBRINO DE BONIEK GARCÍA

Darell Oliva creció jugando en Sambo Creek, precisamente en su escuela. “Cuando estaba en la escuela un profesor tenía el equipo, me fui a probar un día y ahí me quedé, él tiene una academia y casi toda la comunidad está ahí”, dijo sobre sus inicios.

Ahora bien, la oportunidad de irse a Tegucigalpa llegó por medio de un tío. El Motagua lo estaba esperando para probarse y no falló. Darell se destaca como extremo, pero también es volante, de esos enlaces que cuando agarran la pelota son un peligro constante en ataque. “Un tío me llamó y me dijo que viniera a hacer una prueba. Estaba nervioso la verdad, no sabía si me iba a quedar porque había gente más grande que yo. Estar aquí es un sueño desde niño, nunca imaginé estar en un club grande como es Motagua, vamos a seguir adelante para intentar ir a primera división”, destacó Darell Oliva.

“Desde que firmé contrato, mi mayor motivación es llegar a primera”, añadió. Darell Oliva tiene un parecido a un exjugador del Olimpia y también mundialista con Honduras, se trata de Boniek García. Y sí, son familia. Darell es sobrino de Boniek García. ¿Habla con él? “No hay tanto que contar, solo ahorita que clasificamos al Mundial (sub-17) me felicitó, me dijo que siguiera con la misma humildad para llegar más largo”, dijo.

Lo que sí está claro es que Darell Oliva no quiere ser comparado con Boniek García. Él quiere hacer su propio nombre en el fútbol profesional. ¿Te inspira la carrera de Boniek? Se le consultó y esto respondió: “Si, pero tengo un tío que me dice que haga mi propia historia”. Curiosamente, Darell Oliva no tuvo problemas en confesar que como todo ceibeño su sueño era jugar en el club Vida de La Ceiba. “Siempre desde niño, como cualquier otro ceibeño, quisiera jugar en el Vida. Nunca fui a hacer una prueba”, subrayó.

SELECCIÓN SUB 17 DE HONDURAS

Hasta la fecha, el mayor logro de Darell Oliva sin duda es haber clasificado al Mundial de Qatar con la Sub-17 de Honduras, donde se destacó con sus actuaciones durante el Premundial en San Pedro Sula. “Clasificar al Mundial es un sueño, todavía no me lo creo, hay que seguir adelante para ir a competir a Qatar. En el grupo ya teníamos las metas claras de que debíamos ir al Mundial sí o sí. Somos unidos, una familia”, expresó.

En dicho Premundial Sub-17, Darell fue noticia internacionalmente por sus largos saques de banda y nos ha contado cómo fue que aprendió esta técnica. “En mi pueblo una vez, a mí me gustaba hacer todo, hubo un saque de banda, lo fui a hacer y ahí miré que podía lanzar muy largo. Me gustaba hacerlo”, comentó.